Kirby e la terra perduta Anteprima: 50 sfumature di rosa

Kirby e la terra perduta è una delle novità più ghiotte presentate al recente Nintendo Direct del 23 Settembre 2021. Si tratta dell’ultimo capitolo di una delle saghe più amate dai fan della Nintendo, oltre che di una vera e propria icona videoludica. La leggendaria palletta rosa, che ha debuttato negli ormai remoti tempi del Game Boy, con l’eccezionale Kirby’s Dream Land del 1992, trovando presto grande fama anche sulla console casalinga Nintendo Entertainment System con l’indimenticabile Kirby’s Adventure del 1993, finalmente tornata, ed è decisamente in gran forma. Il breve video mostrato da Yoshiaki Koizumi, guida ufficiale dell’evento digitale ci catapulta in un mondo fantastico, fatato ed irreale, in cui il primo oggetto che vediamo è un bizzarro divanetto viola! Pare che stavolta Kirby abbia scoperto i resti di una antica civiltà, di cosa potrebbe trattarsi? Il più grande eroe di sempre non si tirerà certo indietro e scoprirà la verità, costi quel che costi! Bentornato Kirby!

Kirby e la terra perduta, intitolato Kirby and the Forgotten Land in inglese, dopo una breve introduzione dall’inusitata ambientazione urbana, ci trasporta sulle assolate rive di una spiaggia tropicale dove, nel più classico degli incipit di zeldiana memoria, troviamo un Kirby addormentato sulla sabbia fine e circondato da romantiche stelle marine e cespugli dei tropici. La foresta lussureggiante che si spalanca di fronte ai nostri occhi è davvero notevole, e restiamo subito stupiti e rapiti, come del resto lo è lo stesso Kirby protagonista dell’imminente titolo, Il gioco abbandona le classiche meccaniche da platform 2D, utilizzate praticamente sempre, anche su piattaforme casalinghe che permettevano ben altro, pensiamo a Kirby 64 su Nintendo 64, per abbracciare una formula che ricorda, vagamente, l’ultimo blockbuster mariano, ovvero il blasonato Super Mario Odyssey. Un platform adventure con impostazione open world, quindi, questo Kirby e la terra perduta, cosa che, diciamolo, non ci dispiace affatto, con buona pace dei nostalgici dei bei tempi andati. Le ambientazioni presentate nel trailer spaziano parecchio, da quelle più tradizionali di tipo naturalistico, che però sembrano distaccarsi dal fantasy puro di Dream Land, per abbracciare uno stile leggermente più realistico, fino ad arrivare all’interno di un centro commerciale, dove però, al posto degli umani, troviamo le creature tipiche di Dream Land stessa. Si intravede pure un livello, o forse mondo, non è dato di saperlo, che ricorda da vicino un luna park, nello stile del recente Sonic Colours Ultimate, uscito anche per Nintendo Switch, che abbiamo recensito in questa pagina.

Non manca una ambientazione urbana, con il rubicondo Kirby che vola sulla sua inseparabile stella nel pieno di una strada asfaltata, circondata da alti palazzi. Tra i grandi nemici più o meno tradizionali spicca un enorme coccodrillo a fauci spalancate, seguito da un altro ricolmo di spine letali. Uno dei percorsi offre luci colorate e psichedeliche che ricordano quasi una discoteca, e non sfigurerebbe in una opera di Jeff Minter a caso, o in REZ di Tetsuya Mizuguchi. Ma è solo un attimo, ed ecco che si torna subito ai tradizionali mondi bucolici. Kirby non lesina, come da tradizione, le sue bizzarre trasformazioni, ed ecco che lo vediamo prontamente indossare il cappello da elfo e lo spadone, per combattere i nemici facendo il verso al collega Link, tratto dall’universo di The Legend of Zelda, o indossare berretto giallo e boomerang per colpire pesanti casse in legno, altrimenti indistruttibili. Del resto la meccanica di gameplay basata sulle trasformazioni è uno dei punti saldi della saga, e sarebbe stato folle abbandonarla, visto che è anche una delle caratteristiche più divertenti che ci accompagna fin dai primi anni novanta. Gli ultimi secondi del filmato mostrano una concentrazione di stage, nemici e trasformazioni, tra terra, ghiaccio e foreste, dove spicca un boss gorilla che pare una presa in giro di Donkey Kong stesso. Il gioco trasuda stile da ogni pixel, lo ammettiamo, e non vediamo l’ora di giocarlo sul nostro ormai maturo Nintendo Switch. L’uscita del gioco è prevista, secondo Nintendo, nella primavera del 2022. L’attesa non è breve, ma si può tranquillamente sopportare. Del resto di tratta di uno dei titoli Tripla A della scuderia Nintendo, che spingerà ancora di più, se mai ce ne fosse bisogno, le vendite della console ibrida della casa di Kyoto.

Piattaforme: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite

Sviluppatore: Hal Laboratory

Publisher: Nintendo

Data di uscita: Primavera 2022

