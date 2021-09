Fire Emblem Heroes: il prossimo Eroe Splendente sarà disponibile a ottobre

Fire Emblem Heroes il popolare gioco mobile di Intelligent Systems e Nintendo, ha comunicato che il prossimo Eroe Splendente Shanna: Sprightly Flier sarà disponibile dal 10 ottobre, tramite un post su Twitter. Il personaggio sarà riscattabile solo per il giocatori che hanno un abbonamento Feh Pass. Potete trovare una descrizione di Shanna: Sprightly Flier qui. Ricordiamo che l’evento Legendary Hero Remix è disponibile in-game.

Nell’evento sarà possibile evocare Eroi da 5 stelle da un set di otto personaggi leggendari. Inoltre gli Eroi Hector: Marquess of Ostia e Ephraim: Legendary Lord sono disponibili con nuove abilità, insieme a quattro revival delle Legendary Hero Battle. Dal 22 sono disponibili le Forme di Ashnard: Mad King, Ilyana: Treat Harvester, Sanaki: Apostle in White e Nephenee: Sincere Dancer. Gli eroi Three Houses e Múspell: Flame God del gioco Fire Emblem Heroes appariranno nell’evento di evocazione New Heroes: Abyss & Múspell dal 17 settembre. Il nuovo aggiornamento versione 5.9.0 è stato annunciato ed è disponibile dal 5 settembre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui.

re Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.