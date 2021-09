Splatoon 3 Anteprima: Squid Research Lab al lavoro

Il Nintendo Direct proposto quasi a sorpresa da Nintendo nella notte italiana tra il 23 e il 24 settembre avrebbe dovuto mostrare soprattutto titoli in arrivo nei prossimi mesi, ma è stata l’occasione anche per vedere giochi in uscita il prossimo anno. Come nel caso di Splatoon 3, titolo già presentato lo scorso febbraio con un breve trailer e che molti giocatori competitivi attendono dopo l’affievolirsi della partecipazione al panorama competitiva del secondo capitolo. Con il nuovo video dedicato al gioco mostrato durante questo oramai consolidato format di presentazione multimediale di Nintendo si è potuto scorgere qualche caratteristica già nota degli Inkling e qualche novità che potrebbe impattare profondamente sulle dinamiche del gioco.

Mettiamo in chiaro subito che per Splatoon 3 bisognerà aspettare la metà del 2022. Splatoon è un titolo estivo e già le precedenti declinazioni del brand sono arrivati tra maggio e luglio, quindi è molto poco probabile che arrivi prima di quella fascia di tempo. Ma del resto non c’è fretta visto che ci sono tanti altri titoli in arrivo nei prossimi mesi che si sono visti all’interno del Direct. Ma l’hype di tutti gli aspiranti “splattatori” è già salito grazie a quello che si è visto in quest’ultimo trailer, a cominciare dalla città.

Mammiferiani in solitaria

La città di Splatville (nome non molto originale a dire il vero) presentata in questo video e che dovrebbe fare da hub al gioco sembra essere a metà strada tra un sobborgo di una metropoli asiatica e una Tokyo più caotica e stratificata. Rispetto all’hub degli altri capitoli sembra esserci comunque più spazio per nuove attività anche se non è ancora chiaro quali esse siano. Un interessante spunto di riflessione lo dà il fatto di aver citato espressamente l’esterno della città, chiamato Splattonia, che unito alla presenza del treno come mezzo di locomozione fa pensare che ci possa essere una qualche forma di “esplorazione” o la necessità di spostarsi fuori dalla città per partecipare a determinate azioni. Sembra comunque esserci quindi molta profondità nel background per un mondo di gioco all’apparenza post-apocalittico che fa da contorno al gameplay.

Un focus approfondito il Nintendo Direct l’ha fatto a quella che dovrebbe essere la modalità storia detta “Il ritorno dei Mammiferiani”. La contestualizzazione di questa story mode è ancora poco chiara, ma sembra non discostarsi molto dalla struttura a mappe slegate vista già nel secondo capitolo. Fuori dal trailer si è intravisto un po’ di gameplay di questa modalità storia che vede l’Inkling intento a liberare la zona da una specie di melma marrone. L’azione compiuta che potete trovare sulla pagina di Splatoon 3 presente su sito di Nintendo ricorda molto le attività svolte da Mario in Super Mario Sunshine. Accanto all’avatar poi gironzola un pesciolino salmonello come se fosse un cane la cui funzione non è ancora stata rivelata e le cui potenziali applicazioni non sono per nulla da sottovalutare.

Si sa dal sito ufficiale che il protagonista ha come missione quella di raccogliere materiali E non si può ancora dedurre quanto abbiano sfruttato la buona esperienza fatta con la Octo Expansion. Le sensazioni per ora positive sulla profondità potenziale di questo single player sono ancora troppo acerbe per poter dare loro un peso sufficiente, ma l’evoluzione positiva vista dal primo al secondo capitolo fa ben sperare. Di sicuro per un gioco votato al multiplayer come Splatoon avere una modalità storia che spezza la ripetitività delle partite rappresenta sempre un notevole vantaggio e una piacevole aggiunta oltre che una palestra per i neofiti per prendere confidenza con le meccaniche.

Multiplayer tra novità e tradizione

Ma ovviamente il nocciolo duro del gioco è rappresentato dal multiplayer di cui si sono visti alcuni nuovi dettagli. All’inizio delle battaglie si è potuto notare che il team (sempre composto da quattro giocatori) parte da postazioni sospese per poi puntare un punto specifico della mappa e non dover più incamminarsi a piedi o nuotando nell’inchiostro da una posizione stabilita come accade oggi. Un aspetto che potrebbe rendere più immediato il rientro nel centro dell’azione anche se risulta improbabile che si possa raggiungere ogni punto della mappa ma solo quelli in un raggio d’azione limitato nella propria metà dello stage.

Come era ovvio aspettarsi, si sono viste armi già apparse nei precedenti capitoli, in alcuni casi con un’estetica modificata, e armi completamente inedite. Il video di questo Nintendo Direct ha mostrato in azione un granchio robotico, già presentato nel trailer precedente, e su una bolla protettiva all’interno della quale non è possibile essere colpiti. Sul sito ufficiale Nintendo sono state poi rivelate una serie di informazioni su queste e su altre armi speciali. Il granchio è una specie di piccolo carro armato con il quale sparare palle d’inchiostro e muoversi sullo stage sia in forma granchio che in forma sfera. Pare essere un’arma davvero potente, forse troppo. Bisognerà verificare. E ancora dalla pagina ufficiale di Splatoon provengono anche le informazioni su altre due nuove armi speciali: la prima è una serie di casse che sparano laser a ricerca sugli avversari che sono un perfezionamento del Tintofono visto nel primo capitolo; l’altra è grosso bazooka che spara tre grosse palle d’inchiostro a vortice anche questo versione aggiornata di un’arma già vista. La potenza di queste armi è tutta ancora da valutare, ma il mio personale sospetto è che si dovrà faticare molto per mantenere un bilanciamento del meta.

Rock and Splat

Tra le armi speciali si è anche vista quella che su Twitter viene tradotta come “Shoku Wonder” che permette di trasformarsi in una specie di guerriero ombra dal tentacolo estendibile con il quale ci si può spostare rapidamente colorando in punti di atterraggio potendo perfino appiccicarsi alle superfici verticali. C’è poi l’arma base della modalità storia che merita di essere citata per il suo design. Una inezia è vero, ma di sicuro i più attenti avranno notato qualche somiglianza con armi famose già viste in altri videogiochi.

Graficamente Splatoon 3 non pare discostarsi molto dal precedente capitolo mantenendo forse i pregi e difetti. Il grigiore “metropolitano” degli stage – necessario per permettere di riconoscere le zone colorate – è rimasto ed è intervallato solo da qualche cartellone e altri spot di colore. I nuovi stage mostrati pare siano stati sviluppati cercando una maggiore verticalità e una quantità maggiore di percorsi sopraelevati. Tutto ancora troppo incerto, tutto ancora da verificare. La colonna sonora per quel poco che si è ascoltato sembra voler mantenere le sonorità da rock energico che si sono già sentite nei precedenti capitoli. Vivacità ed energia sono le due parole chiave che si percepiscono anche dalle poche note di sottofondo al video del Direct.

Piattaforme: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Data di uscita: 2022

Siamo ancora in una fase avara di informazioni, soprattutto perché esclusa la conferma delle Mischie Mollusche non si è parlato di altre modalità di gioco. Anche se per i giudizi è ancora presto, è parso evidente finora che Splatoon 3 si muova nel solco lasciato dai suoi predecessori. Bisogna ammettere che si è visto il gameplay, ma per ora le modalità di gioco e il modo con cui verrà gestito il competitivo sono ancora ignoti e la loro importanza è tale che stabiliranno le sorti del gioco. Della modalità storia invece hanno rivelato qualcosa e pare esserci molto in cui sperare per i giocatori solitari. Di sicuro non mancheranno le novità, così come quelle già mostrate per armi e scenari. Di certo dopo due capitoli in crescita per quanto riguarda la qualità questo terzo capitolo dovrà rappresentare la maturazione e consacrazione definitive del brand nel panorama dei giochi competitivi Nintendo.