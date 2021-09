Razer annuncia la nuova serie Kaira per console

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming annuncia nuovi innesti nella propria gamma per console con Kaira X per Xbox e Kaira X per PlayStation, Kaira e Kaira Pro per Xbox White, e Wolverine V2 White Edition. A questi nuovi device si aggiunge anche il Razer Universal Quick Charging Stand per Xbox, in una gamma di colori vivaci che si abbinano perfettamente ai controller wireless ufficiali Xbox.

Alvin Cheung, Senior Vice President della peripherals business unit presso la compagnia, ha dichiarato:

Con le nuove Kaira X, i gamer ora hanno ancora più opzioni nella scelta delle cuffie Razer perfette per Xbox, PlayStation o PC. E con la nuova gamma di colori vibranti sulle Kaira X e i supporti di ricarica, e l’elegante “white” delle Kaira, Kaira Pro e del Wolverine V2, i giocatori possono essere audaci e brillanti come il loro hardware.



Prendendo spunto dalle apprezzate cuffie per PC di Razer, Kaira X per Xbox e Kaira X per PlayStation utilizzano entrambe i driver Razer TriForce da 50mm per offrire un audio di gioco di alta qualità. Con una migliore separazione delle frequenze, i driver TriForce forniscono alti squillanti, medi chiari e bassi rimbombanti, per un suono coinvolgente. Le comunicazioni in-game sono cristalline grazie al microfono flessibile Razer HyperClear Cardioid montato sul boom, con un pick-up pattern focalizzato per escludere il rumore di fondo indesiderato.

A completare la nuova linea colorata per console di Razer c’è una gamma di supporti di ricarica rapida universali, compatibili con i controller Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Elite Series 1. Utilizzando un sistema di aggancio magnetico, gli Universal Quick Charging Stand supportano la ricarica rapida per ridurre al minimo i tempi morti di gioco e sono disponibili nei colori Carbon Black, Shock Blue, Robot White, Pulse Red e Electric Volt che si abbinano ai controller wireless Xbox ufficiali.

Fanno il loro ingresso sulla scena anche i nuovi Kaira, Kaira Pro e Wolverine V2, tutti in bianco, per creare una suite audace, pulita e fresca di periferiche Xbox Series X|S dedicata ai gamer che chiedono stile e prestazioni alle loro periferiche Xbox. Con i driver Razer TriForce Titanium da 50mm e un HyperClear Supercardioid Microphone, le Kaira Pro offrono prestazioni audio stellari su Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, per un suono senza soluzione di continuità e a bassa latenza sia su Xbox Series X|S che mobile.

Le Kaira per Xbox usano gli stessi driver TriForce delle Kaira Pro con un microfono cardioide, ma supportano solo Xbox Wireless. Entrambe le cuffie sono dotate di cuscinetti auricolari in Memory Foam Flowknit per un comfort a lungo termine, controlli sulle cuffie ed equalizzatore preset per musica, film e giochi.

Il Wolverine V2 utilizza i Mecha-Tactile Action Button e il D-Pad di Razer, messi a punto per una maggiore reattività e precisione nel gioco. Due bumper aggiuntivi rimappabili aggiungono una maggiore personalizzazione e flessibilità ai layout dei pulsanti, dando ai giocatori più controllo, compresa la modalità hair trigger per i giochi d’azione che richiedono maggiore rapidità.