Annunciato Actraiser Renaissance, remastered di un classico Nintendo

Nel corso delle recenti ore, Square Enix ha annunciato che Actraiser Renaissance, la versione rimasterizzata del gioco classico d’azione, platform, simulazione e costruzione di città in 2D, è ora disponibile sulle piattaforme moderne, tra cui Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (STEAM) e dispositivi mobile. Actraiser Renaissance offre una meravigliosa grafica rimasterizzata in HD e varie migliorie generali sia per i fan dell’originale che per una nuova generazione di giocatori.

Actraiser Renaissance combina azione e platform in 2D con simulazione e costruzione di città. Aiuta l’umanità a prosperare nei panni del Lord of Light e del suo leale angelo in un mondo tormentato dal male. Usa i tuoi poteri miracolosi per evocare fulmini e provocare terremoti con cui eliminare ostacoli che impediscono la crescita della tua civiltà. Esplora un nuovo mondo vasto, costruisci e proteggi i tuoi insediamenti con il prodigioso arco dell’angelo, che farà retrocedere i malvagi mostri che minacciano la tua gente.

Include le seguenti novità:

Grafica rimasterizzata in HD dei personaggi, della mappa, dei mostri e delle aree e gli effetti di battaglia.

Nuovi segmenti ridisegnati nella simulazione di costruzione delle città, tra cui una nuova regione e delle fasi di sviluppo delle città.

Nuove magie, tra cui quelle di fuoco, di gelo e di altri elementi magici nei livelli d’azione in 2D.

Possibilità di schivare e attaccare muovendosi verso l’alto e il basso per rendere l’azione del gioco più dinamica.

Nuova funzione di strategia in tempo reale: Settlement Siege.

Colonna sonora originale rimasterizzata con 15 nuovi brani.

Possibilità di scelta tra la colonna sonora originale e le nuove versioni rimasterizzate dal compositore originale Yuzo Koshiro.

Nuove opzioni di salvataggio automatico e livelli di difficoltà.

Per festeggiare il 30° anniversario dell’uscita dell’originale, chi acquisterà il gioco prima del 1° novembre 2021 su Nintendo eShop, il sito web di Nintendo o STEAM riceverà un bonus per l’acquisto iniziale che include uno sfondo e una mini-colonna sonora con cinque brani del gioco. Oltre alla mini-colonna sonora, chi acquisterà il gioco su PlayStation prima del 1° novembre 2021* riceverà un tema originale per PS4 con della musica di sottofondo.