Bayonetta 3 Anteprima: il ritorno della femme fatale di Platinum Games

In questi ultimi anni Platinum Games sta vivendo un grande cambiamento: dal successo con i suoi videogiochi come Bayonetta, NieR: Automata ed Astral Chain, alla rivoluzione strutturale che trasformerà il team in una società indipendente capace di finanziarsi e distribuire i videogiochi in sviluppo. La stessa Platinum che vediamo a lavoro su una miriade di progetti, come Project G.G o Babylon’s Fall ( a proposito, QUI potrete recuperare la nostra anteprima a riguardo) si fa anche piuttosto attendere, come nel caso di Bayonetta 3 il cui annuncio avvenuto nel 2017 è stato succeduto da un lungo silenzio durato fino ad oggi. Esattamente e no, non state sognando: la strega più amata dai videogiocatori è tornata a mostrarsi durante l’ultimo Nintendo Direct in un nuovo e corposo trailer.

E sembra che nemmeno dovremo attendere ulteriore tempo per vivere questa terza avventura action, dato che il titolo è previsto per il 2022 su Nintendo Switch. Il nuovo video mostrato ci ha svelato un nuovo look della femme fatale di Platinum Games, oltre ad alcune novità legate al gameplay che rinfrescano quella formula action in forte competizione con un classico come Devil May Cry. Dopo aver visto ed analizzato tutto il materiale mostrato da Nintendo, vogliamo parlarvi del nuovo capitolo che firma la trilogia di Bayonetta, in attesa soprattutto di provare con mano questa attesissima iterazione.

Bayonetta 3 e il restyling della strega di Umbra

Tokyo è sprofondata nel caos, delle creature misteriose hanno asserragliato e distrutto la metropoli giapponese. Non basta l’intervento delle forze di autodifesa giapponesi, che con i loro fucili e blindati non riescono a scalfire la corazza di creature così giganti, immuni alla potenza di perforazione dei proiettili. Quando ormai sembra non esserci più scampo per le truppe militari, circondate da un secondo mostro, ecco che una figura misteriosa ferisce alle spalle uno dei due colossi, prendendosi gioco delle creature mostruose. Col suo solito sbeffeggiarsi, compare Bayonetta nell’incrocio pedonale di Shibuya in un look completamente nuovo, mettendo a tappeto a sua volta i due demoni che stanno attaccando gli umani. La celebre strega ed ultima sopravvissuta del clan Umbra entra in scena in maniera spettacolare come suo solito fare, mostrando quella supremazia che abbiamo imparato ad adorare nelle sue precedenti avventure. Il suo nuovo design trasmette ancora una volta eleganza e sensualità, due aspetti che da sempre delineano la femme fatale di casa Platinum Games. Quel suo carattere spaccone unito alla freddezza trasmessa dai suoi occhi glaciali, risvegliano quella protagonista letale che negli anni ha eliminato un numero non definito di angeli e demoni, servendosi come sempre dei suoi poteri da strega e delle sue immancabili pistole che impugna sia con le mani che come tacchi. Ed ecco che il filmato passa direttamente al gameplay, esibendo ancora una volta quel strepitoso sistema di combattimento che ha reso così popolare Bayonetta nell’industria dei videogiochi.

Ma prima ancora di parlare di come molto probabilmente romperemo i Joycon a furia di creare le combinazioni d’attacco più elaborate, vi sono diverse novità per lo sviluppo della terza iterazione della serie. Infatti, la direzione del progetto è stata affidata a Yusuke Miyata, che prende il posto di Hashimoto che lavorò al secondo capitolo, con l’immancabile collaborazione di Hideki Kamiya, nonché ideatore della saga. Miyata, al contrario di quanto si potrebbe pensare, è un grande appassionato della serie tanto da aver lavorato su alcuni personaggi che hanno accompagnato Bayonetta nel suo percorso. Sulla realizzazione del terzo capitolo vi sono tutte le rassicurazioni del caso, dato che Kamiya supervisionerà il progetto e lavorerà fianco a fianco con Miyata per regalarci un terzo capitolo degno di nota. Ed ovviamente nella nuova incarnazione della saga action non poteva di certo mancare un nuovo restyling per la magnetica strega: i suoi celebri abiti neri esibiscono delle decorazioni che richiamano il piumaggio dei corvi, con gambe e braccia ricoperte da alcune aggiunte inserite nel suo design di partenza. Persino il taglio di capelli ha subito un cambiamento: addio alla lunga coda del primo capitolo e al taglio corto del secondo, e diamo il benvenuto a dei lunghi boccoli che rendono ancor più elegante il suo aspetto, mentre non mancano i lunghi guanti bianchi con preziose decorazioni e i consueti occhiali da vista. Bayonetta in questo terzo capitolo si è dunque rinnovata, merito anche di Mari Shimazaki, definita dallo stesso Kamiya come la personale designer della strega di Umbra. Ciò che invece ci ha ancor più entusiasmato però il gameplay, anch’esso rinnovato in questa occasione.

Il ritorno dell’hack and slash allo stato puro

Il piatto forte di questa tanto attesa presentazione di Bayonetta 3 è indubbiamente il gameplay, che si rinnova in alcuni aspetti e svecchia ciò che ha sempre funzionato nella serie. Nella transizione da filmato al giocato notiamo sin da subito quell’iconico portamento di Bayonetta al limite dell’esibizionismo che a tratti ci ricorda una modella d’alta moda, mentre nel frattempo spara raffiche di proiettili sui nemici. Nel suo stile di combattimento vi è eleganza e doti atletiche fuori misura tanto quanto gli avversari che dovrà ancora una volta affrontare. E rivediamo in azione quel combat system puramente arcade, che non da alcuna importanza al realismo che tantissime produzioni oggigiorno si ostinano ad inseguire, mostrando così quelle sue qualità che hanno permesso ad Hideki Kamiya di rinascere dopo aver lasciato la direzione del franchise di Devil May Cry. Fulmineo e ammaliante la strega di Umbra sfoggia le sua abilità apprese nelle sue passate avventure, annientando ed annichilendo le creature che stanno devastando Tokyo; ma ancor più temibile è il controllo che esercita sui demoni. Infatti la prima novità mostrata nel nuovo trailer è la meccanica che permette a Bayonetta di controllare a distanza i suoi demoni.

Al contrario di quanto accadeva nei precedenti giochi, l’evocazione del demone in battaglia non decreterà immediatamente la fine dello scontro, e in questa occasione il giocatore potrà controllare vari poteri in combattimento. Ve ne saranno di diversi tipi ognuno dei quali avrà abilità adatte per le diverse situazioni che intercorreranno durante la storia. Questo cambio di rotta che mette da parte le classiche Climax summons lascerà che il giocatore controlli attraverso dei comandi intuitivi ognuno di questi poteri, i quali si manifestano in maniera diversa. Infatti durante il video, vediamo diverse forme del potere Apoteosi, creature di ogni tipo (come un ragno gigante, per esempio) che prendono vita e combattono seguendo le nostre direttive, senza ovviamente dimenticarsi della danza che Bayonetta esegue durante tale evocazione. Possiamo vedere nel video come sia possibile cambiare la forma di Apoteosi in qualsiasi momento che lo desideriamo grazie alla pressione di un tasto direzionale del Joycon, con la possibilità di eseguire una serie di attacchi che verranno segnati sotto l’icona dell’abilità in basso a sinistra dello schermo. Un altro aspetto che salta subito all’occhio è il comparto grafico, certamente svecchiato rispetto al secondo capitolo ma che allo stato attuale sembra necessitare di ulteriori lavori per donare un look definitivo al gioco. Lo stesso modello poligonale di Bayonetta, per quanto affascinante, soffre di qualche piccola sbavatura nella cura dei dettagli, così come al momento l’ambientazione sembra essere rigorosamente spoglia, ma siamo fiduciosi sul fatto che il tempo che ci separa dalla release ufficiale sarà utile a Platinum Games per apportare ulteriori migliorie grafiche e tecniche su Bayonetta 3.

Data d’uscita: 2022

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Nintendo

Habemus Bayonetta 3! Dopo quattro anni di silenzio la sensuale strega di Umbra e sterminatrice di angeli e demoni torna sotto i riflettori grazie ad un trailer ricco d’azione. Un sistema di combattimento rinnovato nella sua frenesia e meccaniche, un look elegante e aggraziato per la femme fatale di Platinum Games e una Tokyo devastata come teatro dei nostri massacri. Sono tutti ingredienti per un action pronto a stupirci per l’ennesima volta, con la speranza di non dover attendere ancora troppo tempo prima di fiondarci in questa nuova avventura, prevista solo su Nintendo Switch.