LEGO Star Wars Battles: ecco il trailer di lancio

Come precedentemente annunciato, Warner Bros. Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno fatto uscire oggi 24 settembre LEGO Star Wars Battles, nuovo strategico che fonde gli iconici personaggi, veicoli e luoghi di LEGO Star Wars con battaglie multiplayer in tempo reale, uno contro uno. Il gioco è disponibile esclusivamente su Apple Arcade, il servizio di gioco in abbonamento di Apple. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sviluppato da TT Games Brighton e pubblicato da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars Battles permette ai giocatori di mescolare e abbinare personaggi e veicoli da tutta la galassia di Star Wars per creare squadroni inarrestabili. È richiesta strategia per schierare le truppe e costruire torri LEGO sul campo di battaglia nel tentativo di distruggere la base dell’avversario. I giocatori padroneggeranno entrambi i lati della Forza con un mazzo di eserciti del lato chiaro e del lato oscuro, ognuno con il proprio stile di gioco.

“LEGO Star Wars Battles offre ai fan un nuovo modo di sperimentare il fascino giocoso di LEGO Star Wars sui loro dispositivi Apple”, ha detto Jason Avent, Studio Head di TT Games Brighton. “È facile da prendere e giocare, ma offre anche una profonda strategia nella costruzione del mazzo e un’innovativa cattura del territorio per i giocatori più esperti”.

Il titolo può essere giocato su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.