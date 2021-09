La famiglia Addams Caos in Casa è disponibile da oggi

Quest’oggi MGM e Outright Games hanno annunciato il rilascio globale del loro nuovo gioco, La famiglia Addams Caos in Casa. Il videogioco è basato sul nuovo film d’animazione. La famiglia Addams e il suo imminente seguito, La famiglia Addams 2, in uscita in Italia il prossimo 28 di ottobre.

Il gioco immerge i giocatori in una divertente avventura per tutta la famiglia! Aiuta Mercoledì, Gomez, Morticia e Pugsley a salvare Casa Addams in questa spettrale e comica avventura in 3D con schermo condiviso e modalità in cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori. Preparati a una serata di gioco in famiglia davvero avvincenti e divertenti.



“Portare la villa degli Addams e la famiglia più spaventosa del mondo in una nuova avventura platform in 3D è stata un’esperienza fantastica”



Ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games.

“Con una modalità cooperativa per 4 giocatori e una grafica fedele al nuovo franchise cinematografico d’animazione, è un titolo che saprà conquistare i fan di ogni età mentre si divertiranno a scoprire insieme tutti i segreti di Casa Addams”. “La famiglia Addams: Caos in Casa” è il primo videogioco per console basato sulla versione in computer grafica della serie La famiglia Addams , oltre a essere una fantastica opportunità per i fan dei vecchi film e del nuovo di prossima uscita di poter interagire con i propri personaggi preferiti”

Ha dichiarato Robert Marick, vicepresidente esecutivo di MGM Global Consumer Products and Experiences.

“Non vediamo l’ora di assistere alle reazioni dei fan al nuovo titolo dedicato alla serie di Outright Games”

Il titolo è ora disponibile in formato digitale e retail per Nintendo Switch, PlayStation 4, , Xbox One, e PC sulle piattaforme Stadia e Steam.