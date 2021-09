Bayonetta 3: il director era il lead designer di Scalebound

Dopo anni d’attesa, ieri, durante il Nintendo Direct, è stato finalmente mostrato Bayonetta 3, nuovo attesissimo capitolo con protagonista la strega di Umbra. Insieme ad un nuovo design di Bayonetta, realizzato da Mari Shimazaki, ci sono nuove meccaniche come il Demon Slave che permette di controllare direttamente i demoni infernali. Il fondatore di PlatinumGames Hideki Kamiya ha parlato in una recente intervista delle diverse persone coinvolte nel progetto, tra cui il director Yusuke Miyata; la cosa interessante è che Miyata è stato l’ex lead designer di Scalebound.

Questo è stato svelato su Twitter da Jean Pierre Kellams, un ex creative producer negli uffici di Platinum ad Osaka. Ha fatto sapere che Miyata è “super talentuoso” e non vede l’ora di giocare a Bayonetta 3 proprio perché lo sta dirigendo lui. È interessante notare che Kellams ha scritto che la nuova meccanica delle evocazioni sembra molto simile ad una meccanica che avevano in Scalebound per controllare Thuban.

Scalebound era stato annunciato all’E3 2014, con Microsoft Studios che lo avrebbe pubblicato in esclusiva per Xbox One e PC. Era caratterizzato da un protagonista di nome Drew che poteva comandare un grande drago di nome Thuban in battaglia. Oltre a cavalcare Thuban, i due potevano combinarsi per una speciale modalità berserker. Microsoft avrebbe successivamente annunciato la cancellazione del progetto nel 2017, con diverse richieste e tentativi vani dai fan di riprenderne lo sviluppo.

Quantomeno, per loro, ci potrà essere un po’ di Scalebound in questo Bayonetta 3, che ricordiamo, uscirà nel 2022 su Nintendo Switch.

Qui sotto il tweet di Kellams.