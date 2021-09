Super Monkey Ball Banana Mania Recensione: Go Bananas!

Super Monkey Ball Banana Mania è uno di quei titoli che riesce a far commuovere la vecchia guardia, sia tratta infatti di una delle esclusive di culto, almeno inizialmente, di una delle console più amate dai fan della grande N. Stiamo parlando del leggendario Nintendo GameCube, una console che, all’inizio di questo nuovo millennio, venti anni or sono, tra le tante imperdibili esclusive, presentava un bizzarro puzzle molto veloce e frenetico, nato inizialmente per il mercato Arcade. Si tratta di Super Monkey Ball, un gioco unico nel suo genere, capace di creare letteralmente assuefazione, e far passare ore ed ore in un batter d’occhio, guidando delle simpatiche scimmiette, prigioniere all’interno di una sfera, attraverso percorsi più o meno impossibili, lungo centinaia di livelli adrenalinici, colorati e velocissimi, in una continua corsa contro il tempo, dove precisione, nervi ferrei e perfetto senso dell’equilibrio aiutano decisamente a sopravvivere. Venti anni, si diceva, sono passati da allora, ed ecco che oggi, sulle moderne piattaforme, tra cui spicca l’inossidabile PlayStation 4, la versione provata, arriva una eccezionale raccolta celebrativa, atta proprio a festeggiare questi due decenni che, ammettiamolo, sembrano davvero essere volati, e far conoscere la divertente serie rompicapo, ideata da SEGA, alle nuove generazioni.

Super Monkey Ball Banana Mania: i contenuti della raccolta

Super Monkey Ball Banana Mania, di cui abbiamo fatto recentemente un corposo hands-on, che trovate in questa pagina, è una raccolta assolutamente imperdibile per la vecchia guardia, come parimenti lo è per i più giovani alla ricerca di un puzzle game unico, veloce e di qualità. SEGA è la regina dei giochi veloci, e titoli come la serie di Sonic ne sono la prova. Il fulcro dei contenuti si concentra nei primi cinque anni di vita del franchise, riproponendo, nella eccezionale forma del megamix dei livelli, che alla fine vanno a formare quasi un titolo del tutto nuovo, oltretutto completamente rimasterizzato ed ottimizzato sia dal punto di vista del gameplay che del comparto audiovisivo. I tre titoli, in particolare, sono: Super Monkey Ball, nato nel 2001 in formato Arcade, ma riproposto pochi mesi dopo in esclusiva su Nintendo GameCube, Super Monkey Ball 2, uscito nel 2002 sulla stessa console e Super Monkey Ball Deluxe, raccolta megamix dei due precedenti titoli, edita nel 2005 su PlayStation 2 ed Xbox. L’opera ideata da Hisashi Endo e sviluppata dal talentuoso gruppo interno Amusement Vision è oggi curata dal team che, nato dalle sue ceneri, ne ha ereditato letteralmente il posto, ovvero Ryu Ga Gotoku Studio, fondato da Toshihiro Nagoshi esattamente dieci anni fa, nel 2011. Ben lungi, quindi, dal presentare una mera collezione storica, con i tre titoli giocabili separatamente, il nuovo gioco compie lo stesso passo del caro vecchio Deluxe, rispolverando tutti i contenuti sotto una nuova luce ed offrendo una esperienza ancora più godibile. Anche alla luce della considerazione che, venti anni fa, molti dei giocatori attuali erano forse appena nati o decisamente piccoli. L’intero gameplay si basa sul semplice concetto, mutuato, perlomeno a livello puramente concettuale, dal grande classico Marble Madness di ATARI del 1984, di far rotolare una pallina all’interno di un labirinto complesso, o percorsi lineari, in modo veloce verso il traguardo, con all’interno, per oscuri motivi, una scimmietta. Non solo vediamo tornare i quattro personaggi principali originali, ovvero GonGon, MeeMee, AiAi e Baby, ma a loro si uniscono YanYan e Doctor, tratti dal successivo Super Monkey Ball Banana Blitz, titolo del 2006 uscito su Nintendo Wii. A questi sei eroi classici vengono aggiunti poi, per festeggiare il ventennale, Sonic, Tails, Beat, tratto da Jet Set Radio, Kazuma Kiryu di Yakuza, Morgana di Persona, Suezo di Monster Rancher e pure Hello Kitty, personaggio simbolo di SANRIO. Come speciale DLC sono inoltre presenti le tre console simbolo di SEGA, sotto forma di personaggi giocabili! Vedere il DreamCast o Sonic rinchiusi nella palla, ammettiamolo, non ha letteralmente prezzo!

Oltre ai ben trecento livelli base disponibili, divisi in dieci mondi vari per setting ed affascinanti, che da soli porteranno via decine di ore di gioco, sono stati inclusi diversi extra, come ad esempio la modalità storia, narrata attraverso un nuovo ed inedito modo fumettistico. Notevoli anche la modalità a tempo, davvero impegnativa, con una velocità folle da mantenere, nel perfetto stile della casa di Tokyo, e la modalità missione. Il gioco supporta anche la modalità multiplayer, inclusa la versione cooperativa per ben quattro giocatori insieme. In multiplayer sono poi affrontabili i dodici coinvolgenti mini-giochi presi dalla cara vecchia versione DX. Utili, ma non necessarie, le feature per scattare foto, le classifiche online, per misurarsi con i campioni mondiali e la possibilità di ascoltare la colonna sonora in versione classica o remixata. Il gioco è localizzato con sottotitoli in italiano, ma doppiaggio purtroppo solo in inglese. Davvero notevole il lavoro realizzato dallo sviluppatore per ottimizzare il gioco, sotto la direzione di Masao Shirosaki, director di Super Monkey Ball Banana Mania, con pieno supporto anche per i moderni schermi 4K, con fluidità fissa a 60 fps. Parametri che, apriamo una piccola parentesi, su Nintendo Switch sono stati parecchio abbassati, per i limiti hardware, costringendo a diversi compromessi. La versione da noi testata, per Sony PlayStation 4, è invece ottima sotto ogni parametro ed ha soddisfatto in pieno le aspettative. La sostituzione del sistema dei “continua” limitati, in favore di una più moderna offerta infinita di tentativi è una vera manna dal cielo, per un puzzle così veloce e complesso, ma mai troppo punitivo, sia chiaro. Super Monkey Ball Banana Mania è una raccolta imperdibile per i fan della saga, perché ci riporta alle origini, quando tutto è nato a casa SEGA riproponendo, per celebrare il ventennale della serie, i primi due episodi originali per Nintendo GameCube, datati rispettivamente 2001 e 2002, oltre ad aggiungere ghiotti contenuti extra, tratti non solo dal terzo episodio Super Monkey Ball Deluxe, datato 2005, ma anche qualche piccola chicca presa dal più recente Super Monkey Ball Banana Blitz. Manca, purtroppo, l’eccezionale platform Super Monkey Ball Adventure, ideato da Toshiro Nagoshi e sviluppato dai Traveller’s Tales, ma, lo sappiamo, sarebbe stato chieder e troppo. La fantastica raccolta è trasversale, come il genere stesso a cui appartiene, ovvero quello dei puzzle di qualità, che può piacere sia ai fan storici della prima ora, che ai neofiti che magari non l’hanno mai sentita nominare. Una vera saga di culto, che sarebbe un delitto non avere nella propria ludoteca personale. Un gioco appassionante, unico e divertente, che giocherete ancora tra venti anni sulle vostre Sony PlayStation 9, magari in versione olografica a controllo mentale. Si, perché una scimmia rotolante è per sempre.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S

Sviluppatore: Ryu ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

Un eccezionale ritorno di una saga di culto del passato. In occasione del ventennale della serie, ideata da Hisashi Endo, ecco che SEGA riporta sul mercato, appositamente per le nuove generazioni Super Monkey Ball Banana Mania. La raccolta contiene i primi tre episodi usciti sul mercato all’inizio del millennio, che hanno fatto entrare la serie nell’olimpo dei giochi di culto, specie per chi ama i puzzle e la velocità. Questa eccezionale collezione rimasterizzata offre ben trecento livelli adrenalinici, coloratissimi e rispolverati in grande stile per festeggiare il grande traguardo di ben venti anni di permanenza sul mercato. Finalmente, dal cinque ottobre 2021, potremo mettere le mani su questo glorioso pezzo di storia videoludica.