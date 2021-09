Aspire Ina’s Tale: nuovo trailer e gameplay!

Quest’oggi Untold Tales e Wondernaut Studio ci mostrano il loro nuovo progetto, Aspire Ina’s Tale!.

Il titolo si presenta come un 2D platform dalle sfumature fantasy, ma diamogli un occhiata da vicino:

Vesti i panni d’Ina, intrappolata in un sonno perpetuo all’interno della torre, Ma improvvisamente, e senza sapere perché, viene svegliata. Ora Ina deve esplorare le camere interne della Torre alla ricerca di una via d’uscita e del motivo della sua prigionia.

Lungo la strada attraverserà scenari stupefacenti, incontrerà personaggi enigmatici, risolverà enigmi intuitivi e supererà sequenze platform lungo la strada che la porta al suo obiettivo, ma sempre più lontano dall’innocenza.

Perché questa non è la storia di come Ina è stata salvata. Questa è la storia di come ha scoperto che poteva essere molto, molto di più.

I sogni d’Ina plasmano la realtà mentre la Torre se ne nutre. Speranze e immaginazione saziano la sua fame. Che connessione c’è tra queste due realtà?

La ragazza è stata intrappolata per un motivo: i suoi poteri sono in risonanza con gli spiriti che abitano nella Torre. Usali per manipolare oggetti, risolvere enigmi, svelare passaggi nascosti ed esplorare nell’ambiente alla ricerca di una via d’uscita.

Il gioco uscirà a Dicembre ufficialmente su Xbox One, Switch e PC su Steam. Per i più curiosi uscirà una Demo su Steam il 1 Ottobre