Kerbal Space Program Enhanced Edtion: da oggi su PS5 e Xbox Series X/S

Come vi avevamo fatto sapere tempo fa, Kerbal Space Program Enhanced Edtion era in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Quel giorno è arrivato e infatti da oggi 24 settembre è disponibile nelle due console di nuova generazione. Per questo Private Division ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

Questo è un aggiornamento gratuito per tutti gli attuali proprietari di KSP Enhanced Edition su console Xbox One e PS4. La versione per console di nuova generazione è dotata di una tonnellata di miglioramenti delle prestazioni su framerate, risoluzione, shader e altro. Questi miglioramenti non solo giovano all’esperienza di gioco momento per momento, ma permettono anche di progettare navi più complesse e di orchestrare missioni più intricate. Inoltre… ora c’è pieno supporto per mouse e tastiera!

Qui sotto l’elenco delle novità introdotte nella versione next-gen:

• Prestazioni migliorate con framerate superiori

• Risoluzione aumentata con grafica in alta definizione

• I veicoli dei giocatori possono comprendere più parti e l’esperienza è più stabile

• Aggiornamento degli shader e delle texture

• Ora il gioco supporta mouse e tastiera

Qui sotto vi lasciamo al trailer di lancio di Kerbal Space Program Enhanced Edtion per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.