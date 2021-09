Life is Strange Remastered Collection: ecco la nuova data

Inizialmente prevista per questo 2021, ad agosto la Life is Strange Remastered Collection era stata rimandata agli inizi del 2022. Oggi Square Enix ha annunciato la nuova data d’uscita: sarà disponibile dal primo febbraio 2022 su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Queste i miglioramenti introdotti nella Collection:

Personaggi e ambienti rimasterizzati

Nuovi aggiornamenti dell’engine e dell’illuminazione

Animazione facciale completamente nuova e con il motion capture in Life is Strange

Before the Storm include contenuti deluxe (abiti, episodio “Addio”, outfit Zombie Crypt)

Questa collection contiene sia Life is Strange Remastered che Life is Strange: Before the Storm Remastered.