The Last of Us: che cos’è l'(ex) Outbreak Day e perché si festeggia oggi!

Oggi è il 26 settembre e come ogni anno, i fan della serie di The Last of Us festeggiano la ricorrenza annuale chiamata The Last of Us Day. Fino a pochi anni fa però, questa giornata aveva un altro nome, più di impatto: Outbreak Day. Ma che cos’è l’Outbreak Day e perché questa ricorrenza di festeggia ogni 26 settembre? La risposta al quesito è più semplice del previsto: si tratta del giorno in cui nell’universo videoludico del capolavoro targato Naughty Dog fece la sua apparizione l’epidemia generata dal fungo Cordyceps, epidemia che trasformo gran parte degli essere umani in creature simil-zombie dai tratti fungini. Ma entriamo nei dettagli!

Il 26 settembre 2013 la famiglia Miller, composta dal protagonista Joel e sua figlia Sarah, furono assaliti da uno dei vicini infettato dal virus. Padre e figlia, aiutati dal fratello di Joel, ossia Tommy, iniziarono una disperata fuga volta a salvare le proprie vite dalla pazzia della gente. Le persone iniziarono ad attaccare altre persone, mentre la fuga dei Miller finì in tragedia con la morte di Sarah per mano di un soldato. Dunque, nonostante The Last of Us sia ambientato nel 2033, l’Outbreak Day ha come giorno zero il 26 settembre 20213, anno in cui il gioco fu pubblicato su PlayStation 3.

Dunque, ogni 26 settembre sia Naughty Dog che i fan della serie celebrano in grande stile questo giorno. Il team di sviluppo, insieme a molti dei suoi partner (tra cui Sony Interactive Entertainment) propone diverso merchandising esclusivo (e non) da offrire agli utenti, tra cui statue da collezione, abiti, gadget, quadri, ma non mancano condivisioni di artwork celebrativi e chi più ne ha, più ne metta! Quest’anno però festeggiamenti sono davvero ricchi!

Oltre al nuovo merchandising annunciato da Sony e Naughy Dog, alle ore 18:00 di oggi è previsto l’annuncio di nuovi contenuti in arrivo su The Last of Us Part II. Si tratterà di un DLC della storia o del tanto atteso multiplayer “Fazioni”? Inoltre, sempre nella giornata di oggi verrà pubblicato su YouTube il fan-film italiano basato su “Part II” con le cosplayer Virginia Ceci nei panni di Ellie ed Alessia Grassi che invece interpreterà Abby. Buon The Last of Us Day a tutti!