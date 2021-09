Brawl Stars: mostrata la nuova brawler Meg

Come da programma, oggi alle 17:00 Supercell ha mostrato il prossimo brawler leggendario in arrivo su Brawl Stars. Si tratta di Meg, e Paula e Dani ne hanno parlato durante il Brawl Talk. La nuova brawler fa parte di un trio con Maxine ed Energetik, ripara i distributori automatici, è molto intelligente, e aspira a diventare un eroina.

Meg ha come arma una pistola laser con cui causa danni limitati da media distanza, e non ha molti punti salute; compensa questa cosa con la sua super, evocando un robot (per la riparazione dei distributori automatici) e diventando inarrestabile. In questa forma, come attacco principale sfoggia due cannoni laser che sparano rapidamente otto proiettili, e può attivare un’altra super: un attacco che fa ingenti danni ai nemici vicini. La salute del robot scende automaticamente con il tempo, ed una volta finita, Meg torna nella sua forma base. Potrà essere sconfitta solo in forma base. Meg arriverà nel prossimo aggiornamento.

Durante il Brawl Talk sono state annunciate anche due nuove skin: una arriva da Supercell Make, creata da Francy e Beats, ed è Colette gladiatrice. La seconda invece è V8-BIT, che si troverà nell’ambiente Retropoli e alle skin dedicate, che diventeranno stagionali, e saranno disponibili una volta all’anno. Si può ottenere questa skin completando la sfida di Retropoli di ottobre.

Infine, Paula e Dani hanno fatto sapere che un aggiornamento dei club vedrà la diminuzione da 100 a 30 membri, legato ad una nuova dinamica dei club, ognuno dei quali dovrà avere solo membri attivi.

Lasciandovi all’intero Brawl Talk qui sotto, vi ricordiamo che in Brawl Stars si sta giocando l’ottava stagione.