Alan Wake Remastered: un video mette a confronto originale e nuovo

Ad inizio settembre era stato annunciato Alan Wake Remastered, versione migliorata dell’avventura horror di Remedy Entertainment uscita originariamente nel 2010 su Xbox 360.

Nelle ultime ore, attraverso il canale YouTube ufficiale di Xbox, è stato pubblicato un trailer che confronta la versione originale della 360 con l’imminente remaster. In particolare, viene dato uno sguardo al gioco su Xbox Series X. Come si può vedere, c’è un buon miglioramento visivo nelle diverse aree, sia nella parte gameplay che nelle cut scene. Avevamo già visto precedentemente delle immagini in movimento sia per la parte gameplay che per la parte della storia, ma questo è il primo confronto diretto che mostra quanto lavoro è stato fatto per l’aggiornamento.

Alan Wake Remastered uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (su Epic Games Store) il 5 ottobre. Il gioco è stato anche valutato in alcune regioni per lo Switch, ma al momento non c’è stato alcun annuncio ufficiale sul suo arrivo sulla piattaforma Nintendo.

Come scritto sulla pagina Epic Games Store:

Alan Wake Remastered offre un’esperienza completa, con il gioco principale e le sue due espansioni – The Signal e The Writer – in una nuova splendida grafica 4K. L’intensa storia a episodi è ricca di colpi di scena inaspettati, suspense da cardiopalma e sequenze di combattimento mozzafiato in cui ci vorranno ben più dei proiettili per sconfiggere l’oscurità. I filmati di gioco, l’eccentrico cast di personaggi e i maestosi panorami del nord-ovest del Pacifico, sono stati migliorati per un’esperienza che garantisce un forte impatto visivo e un’atmosfera inquietante.