Art of Rally: ecco la data per PS4 e PS5

Inizialmente pianificato per quest’estate, Art of Rally aveva subito un piccolo ritardo sulle console Sony. Nelle ultime ore però Funselektor Labs ha fatto sapere la data ufficiale del racing games su PlayStation 4 e PlayStation 5: sarà disponibile dal 6 ottobre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Dopo il suo debutto su PC nel 2020, e l’arrivo in estate su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S (anche tramite Game Pass), l’esperienza rally stilizzata realizzata dall’autore di Absolute Rift sarà disponibile a breve anche sulle console Sony.

Queste le caratteristiche di Art of Rally attraverso la pagina del Nintendo e-shop:

-Vivi l’epoca d’oro dei rally nella modalità Carriera, viaggiando attraverso 72 tappe dalla Finlandia alla Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania.

– Mettiti al volante delle tue auto d’epoca preferite, partendo dagli anni 60 agli 80, Gruppo B, Gruppo S e Gruppo A.

– Dai livelli di guida più permissivi a quelli più duri ed impegnativi che mettono alla prova i piloti più esperti, tutti i giocatori saranno in grado di affrontare le gare sfruttando i propri trucchi di guida rally preferiti: sbandata controllata, controsterzo, frenata con il piede sinistro, svolta con freno a mano.

– Lascia il tuo nome in cima alle classifiche delle sfide giornaliere o settimanali.

– Mostra le tue abilità di guida, o semplicemente i tuoi panorami preferiti, con la modalità Foto e Replay integrati.