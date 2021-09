Netflix: ecco gli anime mostrati al TUDUM

Netflix ha celebrato oggi gli anime nel pre-show del TUDUM, evento globale per i fan, mostrando sia i progetti futuri che le storie che i fan già conoscono.

Durante l’evento virtuale per i fan, presentato dalla V-Tuber N-ko, è stato annunciato Drifting Home (in anteprima nel 2022), il prossimo progetto cinematografico dello Studio Colorido (di Penguin Highway e Whisker Away). La storia parla del protagonista Kosuke e i suoi amici, che in un estate visitano un condominio che sta per essere demolito e improvvisamente si ritrovano coinvolti in uno strano fenomeno. Un altro anime in arrivo è Super Crooks (dal 25 novembre 2021) basato sui fumetti di Mark Millar e Leinil Yu. Bright Samurai Soul (in arrivo il 12 ottobre 2021), è invece lo spin-off del blockbuster di Hollywood con Will Smith.

Sono stati fatti annunci anche di nuove season di serie già presenti nel catalogo, tra cui Aggretsuko con la Stagione 4 (che arriverà a dicembre 2021) e ULTRAMAN Stagione 2 (nel 2022), rivelando anche i poster di entrambe.

L’evento ha anche celebrato il film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie. L’attrice Maitreyi Ramakrishnan (Never Have I Ever) ha parlato, in un panel dedicato, con le doppiatrici che in tutto il mondo danno la voce alla protagonista Sailor Moon / Usagi Tsukino.

Qui sotto potete vedere il filmato completo dell’evento Netflix.