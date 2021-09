Marvel’s Guardians of the Galaxy: il nuovo video gameplay è incentrato sull’esplorazione

Marvel’s Guardians of the Galaxy arriverà esattamente tra un mese su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e su Nintendo Switch in versione cloud, eppure, non finiscono la mole d’informazione che Square Enix sta svelando per l’opera videoludica. Nonostante il titolo sia entrato recentemente in fase gold, decretando la fine del processo di sviluppo del videogioco dedicato ai Guardiani della Galassia, la compagnia ha pubblicato un nuovo video gameplay

All’interno della clip video, disponibile in calce alla notizia, notiamo come Eidos Montrèal abbia voluto dare maggiore enfasi nella produzione per quanto riguarda l’esplorazione. Però non solo il focus è incentrato su quest’ultimo, ma bensì anche ad altri elementi alle azioni che prenderà l’utente, e di come influenzeranno la vostra relazione con i Guardiani.

Insomma, manca ancora diverso tempo per mettere le mani su Marvel’s Guardians of the Galaxy. Voi attendente con forte trepidazione l’opera videoludica sviluppata da Eidos Montrèal e pubblicata da Square Enix?