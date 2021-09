Fall Guys Ultimate Knockout è entrato nel Guinness World Record

Nell’edizione 2022 del Guinness World Record ci sarà spazio anche per Fall Guys Ultimate Knockout, il titolo survival-competitivo sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital che fece il suo debutto il 4 agosto 2020 su PlayStation 4 e PC e in seguito anche sulle altre piattaforme di gioco. A noi interessa però il suo debutto su PlayStation, che avvenne come detto ad agosto in maniera gratuita per gli abbonati PlayStation Plus.

Come segnalato tramite Twitter (in calce alla notizia trovate il tweet), Fall Guys Ultimate Knockout è stato riconosciuto ufficialmente dal Guinness World Record come “gioco PlayStation Plus più scaricato della storia”. Si tratta di un traguardo incredibile, soprattutto se pensiamo ai tanti giochi offerti da Sony per gli utenti Plus in questi ultimi anni (vedi Final Fantasy 7 Remake per PS4). Ci uniamo ai festeggiamenti del team ricordandovi che di recente Kena è sbarcata sul gioco che si ispira a Takeshi’s Castle!