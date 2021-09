The Last of Us Part II: il fan film tutto italiano è finalmente online

Il sottobosco dei film amatoriali realizzati da fan e tratti dai videogiochi più popolari si arricchisce oggi di un nuovo titolo, intitolato semplicemente The Last of Us Part II FANMADE SHORT FILM, realizzato dal cineasta Marco Ritelli in collaborazione con HotGarbageTeam e ora pubblicato su YouTube.

Si tratta, per l’appunto, di un fan film, senza alcun legame ufficiale con Sony e/o Naughty Dog, solo tanta passione per la materia trattata e tutta la professionalità che è possibile inserire in un prodotto amatoriale.

Diretto, montato e postprodotto da Marco Ritelli, con una sceneggiatura scritta dallo stesso insieme a Rita Grieco e Virginia Ceci, The Last of Us Part II FANMADE SHORT FILM vede Ceci nei panni di Ellie e Grieco in quelli di Dina, mentre Abby è interpretata da Alessia Grassi. Lev è Amelia Falco, mentre l’infetto “principale” è Gabriele Tassielli.

Nel cast anche Antonello Mazzuto, Massimo Marzilli, Paola D’Apolito, Raffaele Ceci e Cristina Lepore.