Demon Slayer: annunciata la data d’uscita della seconda stagione

I fan di Demon Slayer hanno atteso la giornata di ieri come l’acqua nel deserto. Da qualche giorno infatti si rincorrevano delle indiscrezioni secondo cui proprio il 25 settembre sarebbero stati rivelati nuovi particolari sulla seconda stagione dell’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotoge. E la pazienza degli appassionati è stata ripagata.

Proprio ieri infatti è stata finalmente annunciata la data d’uscita dell’attesisima seconda stagione dell’anime firmato Ufotable, che ci riporterà in compagnia di Tanjiro, Nezuko e tutti gli altri, sulle tracce di Kibutsuji Muzan e dei suoi demoni. Ma insieme alla buona notizia ne è arrivata anche una deludente. Chi si aspettava infatti che la nuova stagione di Demon Slayer potesse arrivare a ottobre è stato deluso: la data d’esordio è stata infatti fissata per il 5 dicembre.

Non serve disperare però, perché i fan potranno rituffarsi nel mondo di Demon Slayer anche prima. Funimation ha infatti annunciato (e lo stesso vale per Crunchyroll) che a partire dal 10 ottobre verrà trasmesso uno speciale mini-arco televisivo di sette episodi che adatterà la saga di Mugen Train. Una sorta di trasposizione televisiva del film dunque, che includerà però un episodio mai visto prima che racconterà la storia del Pilastro del Fuoco, Kiojuro Rengoku, oltre a “settanta nuove scene, una nuova colonna sonora, diverse animazioni d’apertura e chiusra” e tanto altro ancora. E ovviamente nel nuovo accompagnamento musicale non potranno mancare i pezzi di LiSA, che sarà presente con la opening Akeboshi e con la ending Shirogane.

Insomma è in qualche modo confermato che questa seconda stagione si aprirà con un recap del film Mugen Train, al termine del quale, finalmente, inizierà l’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, che vedrà come suo protagonista il Pilastro del Suono, Tengen Uzui e che introdurrà un’altra delle Lune Crescenti, Daki.

La premiere dell’attesissima seconda stagione sarà inoltre salutata da un episodio speciale della durata di un’ora, ma le musiche di questa iterazione della serie non saranno più curate da LiSA, e sono state invece affidate alla nota cantautrice Aimer.

Insomma, l’attesa dei fan è molto vicina alla fine. A partire dal 5 dicembre, Demon Slayer tornerà, su Funimation e Crunchyroll.