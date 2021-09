The Crew: Orlando sarà il futuro della serie?

Quello dei leak è un fenomeno all’ordine del giorno nell’industria videoludica moderna, ma a quanto pare le immagini recentemente emerse sul web di un progetto attualmente in sviluppo in casa Ubisoft, hanno fatto saltare sulla sedia tutti i fan del franchise racing open-world The Crew.

A poco meno di un mese dal lancio dell’aggiornamento US Speed Tour West, su Reddit infatti, sono comparse delle immagini relative a un Project Orlando, e stando all’autore del post, RacingGameGuru0300, i file relativi sarebbero già presenti da tempo all’interno del secondo titolo del franchise, The Crew 2. A quanto sembra, The Crew Orlando sarebbe dovuto essere un DLC del titolo, ma ha iniziato lentamente a crescere, fino a prendere la forma di un gioco completamente nuovo, che potrebbe rappresentare il futuro della serie.

A sostenerlo c’è anche il noto insider Tom Henderson, che ha anche spiegato su Twitter che il gioco si troverebbe in questo momento in fase di pre-alpha e che ovviamente non c’è ancora nessuna data d’uscita prevista, almeno stando a quanto ha scoperto finora. In un altro tweet inoltre, Henderson ha rincarato la dose, sostenendo che il titolo potrebbe essere un reboot, dal momento che Ubisoft non è del tutto soddisfatta di The Crew 2.

E il datamining sul titolo sembrerebbe suggerire ancora altre cose: per quanto riguarda le modalità di gioco, sembrerebbe essere previsto una sorta di battle-royale, mentre per la location il post su Reddit suggerisce che il gioco possa essere ambientato alle Hawaii, il che non sarebbe del tutto coerente con il titolo, che suggerirebbe invece un setting floridiano.

Ovviamente finché non ci saranno conferme ufficiale da parte di Ubisoft, queste sono notizie che devono essere prese con la massima cautela, ma sicuramente i fan della serie vorranno avere presto nuove notizie sul gioco.