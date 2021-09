Netflix TUDUM: da The Witcher a Stranger Things, passando per Arcane

TUDUM, l’evento globale in streaming di Netflix, si è concluso dopo una lunga diretta ricca di annunci. L’evento virtuale di tre ore è stato ricco di novità assolute, anticipazioni esclusive, clip e trailer inediti, oltre a interventi degli ideatori e delle star dei film e delle serie Netflix preferiti dal pubblico.

Vi riportiamo qui, per comodità, tutti gli annunci principali, con i relativi link, soffermandoci in particolare su quegli show più cari a noi di GamesVillage, in particolare per i loro legami coi videogiochi e la cultura pop: potete comunque recuperare l’intera diretta dal video in calce.

Parliamo innanzitutto di The Witcher. Sono state presentate infatti due clip (questa e questa) dalla seconda stagione, e un video dal titolo “Verso la seconda stagione” che ci traghetta alla season 2 della serie con Henry Cavill. In attesa della terza stagione, che è stata congiuntamente annunciata.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

