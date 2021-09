Arcane: arriva il primo trailer dell’anime

Arcane, la prima serie TV di Riot Games, annunciata da Netflix lo scorso maggio, debutterà domenica 7 novembre alle 03:00 (ora italiana). Verrà trasmessa Netflix in tutto il mondo poche ore dopo la finale del Campionato Mondiale di League of Legends.

La serie è divisa in tre atti, con tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentrano sulla nascita delle due sorelle e verranno trasmessi il 7 novembre. Il secondo atto uscirà una settimana dopo, il 13 novembre, e il terzo sarà disponibile il 20 novembre. Il debutto della serie sarà al centro di una grande festa per i giocatori e i fan di League of Legends.

Entusiasti i commenti di Nicolo Laurent, CEO di Riot Games:

“I giocatori di tutto il mondo amano League of Legends e il suo universo. La loro passione ci spinge a creare nuovi modi per raccontare Runeterra. Arcane rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per Riot e non vediamo l’ora che i giocatori scoprano cosa abbiamo in serbo per loro tra giochi, intrattenimento ed eSport.

Per celebrare questo momento, vogliamo mettere i giocatori al centro di un’incredibile esperienza di lancio. I Mondiali e Arcane si uniranno per formare una festa globale fatta di competizioni, intrattenimento e community, in un modo totalmente nuovo. Una sorta di super weekend per i giocatori.”