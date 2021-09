Cowboy Bebop: ecco la opening della serie

La premiere di Cowboy Bebop, adattamento live-action firmato Netflix della celeberrima serie animata di Shinichiro Watanabe e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa siano stati in grado di realizzare John Cho e i suoi compagni di avventura nel ruolo di Spike Spiegel e della sua iconica banda di cacciatori di taglie spaziali.

Nell’attesa dell’uscita, tuttavia, Netflix ha rivelato la opening della serie, firmata, esattamente come quella dell’originale, dalla leggendaria compositrice Yoko Kanno. I fan aspettavano con avidità questo momento, soprattutto perché gran parte della riconoscibilità della serie originale stava proprio nella colonna sonora, che è persino uscita su Spotify.

La opening è stata rivelata subito dopo il poster della serie che ci mostrava i nostri protagonisti di spalle in primo piano, e la Bebop, la mitica nave spaziale di Spike e dei suoi amici, sullo sfondo in lontananza. E tanti nuovi dettagli stanno per arrivare. Sembra infatti che Netflix sia ormai pronta a rivelare un nuovo, esplosivo trailer per Cowboy Bebop, che non farà altro che aumentare un hype che è già alle stelle.

La serie live-action di Cowboy Bebop è stata prodotta in collaborazione da Netflix e Sunrise, insieme a Midnight Radio e Tomorrow Studios. Lo showrunner, Andre Nemec, è anche uno dei tanti produttori esecutivi, insieme a (tra gli altri) Jeff Pinkner, Shin Sasaki, Tetsu Fujimura e Christopher Yost. La serie si è inoltre avvalsa della preziosa consulenza di Shinichiro Watanabe in persona, creatore dell’anime originale, oltre che della compositrice Yoko Kanno. Nel cast, oltre a John Cho, anche Daniella Pineda, Mustafa Shakir, Elena Satine e Alex Hassel. L’attesa per novembre sembra davvero infinita!