My Hero Academia: arriva subito il teaser della sesta stagione

La quinta stagione si è appena conclusa (non senza qualche piccola polemica), ma dalle parti dello studio d’animazione Bones non c’è davvero tempo per fermarsi, e i recenti report lo confermano: la sesta stagione di My Hero Academia è già in fase di produzione, e lo studio non ha voluto certo perdere tempo nel mostrarcela.

È infatti stato diffuso il primo teaser trailer di questa nuova stagione della serie, che anticipa ciò che appariva già chiaro a chiunque avesse letto il manga e anche a tutti coloro che hanno seguito l’anime in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll. Attenzione però, da questo punto in poi l’articolo contiene degli spoiler!

La scena post credit dell’ultimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia ci ha mostrato chiaramente che la società degli heroes è ormai alle soglie di uno scontro epocale. Con l’Unione dei Villain che ha unito le sue forze all’Armata di Liberazione dei Superpoteri e Shigaraki che sta completando il processo di perfezionamento del suo fisico, il tempo per gli eroi è davvero agli sgoccioli.

Grazie agli indizi raccolti da Tsukauchi e Gran Torino, gli eroi sono riusciti a risalire a Kyudai Garaki, il braccio destro di All For One che ha creato i Nomu e che sta aiutando Shigaraki, e hanno scoperto il nascondiglio del Fronte di Liberazione del Paranormale. Con uno spiegamento di forze senza precedenti, gli eroi guidati dal numero uno, Endeavor, sono pronti a sferrare un attacco decisivo ai villain.

Siamo alle soglie, insomma, di una guerra devastante, ma anche e soprattutto del confronto tra Deku e Shigaraki, gli eredi del One For All e dell’All For One, e proprio questo dualismo è alla base del bellissimo trailer, che ha scatenato la fantasia e l’hype dei fan. Prepariamoci dunque a una stagione senza precedenti per intensità e violenza. La Guerra sta per scoppiare!