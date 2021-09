The Last of Us: pubblicato il primo scatto ufficiale della serie HBO

Il The Last of Us Day di ieri si è concluso a tarda notte per noi con una notizia che farà contenti i fan della saga che stanno attendendo con trepidazione la serie HBO basata sul gioco. Neil Druckmann in persona infatti ha pubblicato il primo scatto ufficiale dei due protagonisti della serie, ossia Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, i due attori che hanno già lavorato (ma non insieme) nella serie targata sempre HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade).

Lo scatto mostra Joel ed Ellie ripresi di spalle e sebbene i loro voli non sono visibili nella foto, dobbiamo affermare che visti da dietro i due danno proprio l’impressione di essere fedeli agli originali, come confermato dallo stesso Druckmann:

“Quando li ho visti per la prima volta sul set in costume intero, ero tipo: “Hooooooly *****! Sono Joel & Ellie!”



Non vediamo l’ora di vedere i due protagonisti per intero per poter esprimere un giudizio finale, ma è innegabile che questo scatto dia l’impressione di essere stato ripreso direttamente dal gioco per quanto i costumi e i personaggi siano terribilmente somiglianti alle loro controparti videoludiche. La stagione 1 della serie HBO di The Last of Us arriverà nel 2022 e sarà composta da 10 episodi. Intanto, nella giornata di ieri è stato pubblicato su YouTube il fan-film short basato su Part II.