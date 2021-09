Kena Bridge of Spirits: presto arriveranno nuovi contenuti

Preziosa new-entry nel parco titoli del 2021 di PlayStation è stata Kena: Bridge of Spirits, approdata sul mercato pochi giorni fa. In così poco tempo, l’opera dalla duplice anima di Ember Lab è riuscita a conquistare il cuore di pubblico e critica. Sicuramente il titolo si è rivelato all’altezza delle aspettative di coloro che ne seguono gli sviluppi fin dal suo annuncio dell’anno scorso.

L’action-adventure Kena: Bridge of Spirits presenta caratteristiche che rendono difficile stancarsi dall’opera ed è proprio per questo che lo sviluppatore ha dichiarato di avere tutte le intenzioni di sostenere l’opera anche dopo il suo lancio. A detta di Mike Grier, co-fondatore di Ember Lab, il team di sviluppo continuerà a supportare il videogioco, attraverso l’implementazione di nuove funzionalità per la modalità foto, oltre a nuovi contenuti inerenti al combat-system.

Queste sono state le parole di Grier durante un’intervista a IGN:

Desideriamo decisamente sostenere il prodotto. Sappiamo che i giocatori hanno apprezzato la modalità foto e il sistema di combattimento e quindi stiamo pensando di espandere queste due aree integrandole a nuovi contenuti aggiuntivi che verranno diffusi in futuro. I fan hanno fatto delle richieste che sono facilmente realizzabili. Perciò sì, sosterremo Kena ancora per un po’. Sai, noi contiamo su un team di piccole dimensioni e siamo davvero entusiasti che il pubblico stia rispondendo positivamente al lancio del gioco. Stiamo prendendo in considerazione i vari feedback e siamo qui per il prossimo futuro di Kena.

Sicuramente è stato molto positivo il riscontro della critica e del pubblico, ma ancora più notevole è il fatto che Ember Lab non si limiti ad osservare il parere dei videogiocatori. Infatti, il team di sviluppo è pronto a rendere Kena: Bridge of Spirits un’opera ancora più completa, sebbene sia già un titolo di ampio rispetto. Il titolo è attualmente sullo store digitale di PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Epic Games Store).