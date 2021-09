Halo Infinite: trapelate 3 nuove mappe, rumor

Con un gioco grande come Halo Infinite, le perdite sono praticamente inevitabili e, con l’attenzione del gioco sul multiplayer online, non sorprende che abbiamo già ricevuto vari leak incentrati sulle mappe che saranno disponibili nel gioco. Di recente i data miner hanno scoperto tre nuove mappe del gioco.

Una è ambientata in una location al chiuso, con quella che sembra essere un‘attrezzatura idroponica visibile ai margini. Un’altra mappa è ambientata su quello che sembra un anello Halo, con un’enorme arma antiaerea che prende di mira un’astronave UNSC. La terza, invece, è quella che incuriosisce maggiormente la maggior parte dei fan di Halo, visto che sembra essere ambientato a New Mombasa, la città in Africa che è stata distrutta durante gli eventi di Halo 2 e Halo 3: ODST. Ovviamente, dati i modelli che 343 Industries adotta per Halo Infinite, non sappiamo se queste mappe saranno nel gioco al momento del lancio o se verranno aggiunte dopo, ma sappiamo che sono in sviluppo. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Vesti i panni di Master Chief: quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.

Esplora lo Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati.

Sconfiggi gli Esiliati: a seguito degli eventi narrati in Halo 5 e all’indomani di una schiacciante sconfitta, la flotta dell’UNSC è stata annientata e il personale sopravvissuto è bloccato sulla superficie della semidistrutta Installazione 07.

Halo Infinite sarà disponibile dal 15 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.