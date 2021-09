Marvel: nuovo multiplayer in arrivo su PS5?

Pare proprio che Spider-Man 2 e Wolverine della Marvel siano solo alcuni dei progetti a cui la società statunitense sta dedicando le sue preziose attenzioni. Con Insomniac dalla sua, Sony ha visto la pubblicazione di diversi titoli first-party di grande successo, come ad esempio il primo episodio di Spider-Man e il suo spin-off, Miles Morales.

Durante l’ultimo Showcase di PlayStation, infatti, Sony ha annunciato il sequel del titolo basato sull’uomo ragno e un nuovo videogioco basato su Wolverine, entrambi attualmente alle prime fasi di sviluppo, ma parrebbe esserci di più. Durante il podcast Xbox Era, il co-fondatore del talk Nick Baker, avrebbe affermato alcune novità.

Secondo alcune fonti attendibili molto vicine all’azienda nipponica di PlayStation, sarebbero stati avviati i lavori di sviluppo per un titolo ancora non annunciato basato sulle proprietà di Marvel che, attenzione bene, oltre ad essere un’esclusiva PlayStation 5, si tratterebbe anche di un titolo completamente multiplayer.

Baker, per ovvie ragioni non si è addentrato nel discorso ulteriormente e non ha approfondito la questione con i dettagli del caso. Tuttavia, lo stesso si è lasciato andare a speculazioni, secondo le quali il team di sviluppo che si celerebbe dietro a questo misterioso progetto sarebbe proprio Insomniac.

Chiaramente, la notizia è il risultato di puri rumor e speculazioni, ma potrebbe rivelarsi parzialmente veritiera come eventualità. A conferma di quanto detto precedentemente, noi vi invitiamo a prendere visione del podcast che troverete in calce alla notizia e a farci sapere la vostra su questo progetto segreto.