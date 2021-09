Rainbow Six Extraction: trailer sull’operatore Pulse

Come già è stato fatto in precedenza per altri operatori che saranno utilizzabili in Rainbow Six Extraction, oggi è stato pubblicato un nuovissimo trailer relativo alle abilità dell’operatore Pulse, il quale insieme al resto del team cercherà di fronteggiare la minaccia aliena degli Archeani.

Nell’opera sparatutto cooperativa di Ubisoft, ritorneranno molti personaggi già conosciuti in precedenza in Rainbow Six Siege: uno di questi è proprio Pulse che, fedelmente al suo nome, possiederà l’abilità di inviare degli impulsi utilissimi, i quali saranno necessari alla precisa individuazione della posizione dei nemici e dei luoghi in cui avvengono gli spawn.

Pulse sarà senz’altro utile da avere nel team di Rainbow Six Extraction, i quanto dotato di un sensore cardiaco HB-7 che funge da rilevatore di nemici e localizzatore degli stessi, riuscendo persino a determinare i loro punti di spawn attraverso le pareti. Gli impulsi, inoltre, avranno anche un ruolo determinante a livello di squadra. Questi, infatti, faranno sì che i membri del team possano incrementare la loro rapidità nei movimenti. Il trailer in cui vengono mostrate queste peculiarità di Pulse lo troverete in calce alla news.

Rainbow Six Extraction, in uscita per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, è uno di quei titoli che ha subito forti rinvii in quest’anno molto incerto per il settore videoludico. Il titolo, infatti, è stato rimandato al 2022, con una finestra di lancio programmata per il mese di gennaio.