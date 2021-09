Genshin Impact: spot televisivi per il primo anniversario

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker.

La miHoYo ha pubblicato sul sito You Tube ufficiale, degli spot televisivi per il primo anniversario del gioco. I giocatori non sono molto entusiasti delle ricompense per l’anniversario, poiché la miHoYo ha concentrato tutte le ricompense per gli eventi della Community HoyoLab ( come cosplayer e fan art). In tutti i video è possibile ripercorrere rapidamente le varie l’Archon Quests, con particolare attenzione a Inazuma, con una panoramica di tutti gli alleati e i nemici principali incontrati durante le avventure in questo primo anno. Nei vari spot vediamo personaggi come Dvalin, Keqing e Ayaka. Di recente si è tenuto un AMA con diversi leaker della comunità di Genshin Impact. Questo ha fornito alcune informazioni approfondite su alcuni dei personaggi e dei nuovi contenuti in arrivo. Le domande più importanti riguardavano il rilascio di Scaramouche nel gioco, ma ancora non si conosce una data certa. Altra questione riguardava la Dendro Vision che dovrebbe arrivare con la versione 2.3, ma niente è ancora certo. Infine si è chiesto del periodo di rilascio per Baizhu e Yunjin. Purtroppo al momento esiste solo il modello in-game e nessuna informazione aggiuntiva.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.