Ghost of Tsushima Legends: nuova mappa da ottobre

Il successo di Ghost of Tsushima è noto ai più, ma è anche noto che ultimamente il titolo esclusivo di Sony e PlayStation ha ricevuto una versione aggiornata, grazie alla pubblicazione della Director’s Cut. Questa espansione ha visto l’avventura di Jin allungarsi grazie all’implementazione di una nuova isola e nuovi elementi di trama.

Oltre a ciò, la Director’s Cut ha visto l’introduzione di “Ghost of Tsushima: Legends“, ovvero la componente multiplayer (che ha ricevuto anche una versione standalone) dell’open-world a tema samurai di Sucker Punch. Dall’uscita di Legends, la software house ha seguito molto il progetto, rilasciando solo ultimamente una mappa survival chiamata “Twilight and Ashes” (“Crepuscolo e Ceneri”, in italiano).

Certo è che questo rappresenta solamente l’inizio dell’enorme attività di supporto di cui necessiterà Legends. Proprio a questo proposito, la pagina ufficiale di Twitter del titolo, ha annunciato che arriverà molto presto una nuova mappa di sopravvivenza, intitolata “Blood and Steel” (“Sangue e Acciaio”), basata sull’Isola di Iki, la quale è stata introdotta nella Director’s Cut (di cui abbiamo svolto anche una recensione).

Venture into Iyo's Realm with our new Survival map, Twilight and Ashes, out now in #GhostOfTsushima: Legends!

Next week on October 1, we'll launch an additional new Survival map, Blood and Steel, based on Iki Island! pic.twitter.com/9aO959DkqG

— Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) September 24, 2021