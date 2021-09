PlayStation Plus: un rumor suggerisce i titoli di ottobre

Dopo un settembre 2021 piuttosto consistente a livello di offerta da parte del PlayStation Plus, ci si prepara ad affrontare un nuovo mese di gaming, ovvero ottobre, del quale potrebbero essere già stati svelati i titoli previsti. Chiaramente, non è una sorpresa che i giochi inclusi del PS Plus siano stati leakati, in quanto ciò accade al termine di ogni mese.

Un noto sito francese, Deadlabs, avrebbe, a questo proposito, leakato i titoli previsti per il mese di ottobre 2021, sostenendo di essere certi che si riveleranno tali. La lista in questione, osservando le previsioni degli scorsi mesi effettuati dallo stesso sito, potrebbe rivelarsi decisamente attendibile, ma scopriamo insieme di quali giochi si sta parlando.

Secondo il già menzionato report di Deadlabs, i titoli di ottobre accessibili gratuitamente dagli utenti abbonati al PlayStation Plus sarebbero lo sparatutto multiplayer basato sulla Seconda Guerra Mondiale, Hell Let Loose, PGA Tour 2k21 e Mortal Kombat X (nella sua versione base, e non in quella XL). Badate bene che Hell Let Loose sarà disponibile solamente per gli abbonati di PlayStation Plus che giocato su una PlayStation 5.

Chiaramente queste informazioni attendono un’ufficiale conferma da parte di Sony che, come all’inizio di ogni mese, pubblicherà un trailer su YouTube in cui annuncerà i videogiochi gratuiti del mese presenti su PlayStation Plus. In attesa di tale conferma, noi vi invitiamo a seguire GamesVillage per rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi e novità!