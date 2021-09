The Last of Us Part II: il multiplayer dovrà aspettare ancora

Naughty Dog, recentemente, ha risposto alle insistenti richieste del pubblico che desiderano un titolo multiplayer atteso su The Last of Us Part II, di cui si sta realizzando una serie televisiva ad opera di HBO. La risposta della software house è arrivata dal suo sito ufficiale.

Proprio dal portale web di Naughty Dog, la responsabile della comunicazione Rochelle Snyder ha affermato che il lavoro di produzione sul multiplayer basato sulle avventure di Ellie è in corso e sarà il risultato dei desideri dei fan, tuttavia, la casa di produzione non risulta essere ancora pronta a svelarne le fattezze, né tantomeno le papabili finestre di lancio o le piattaforme su cui approderà l’opera:

Stiamo ancora lavorando a The Last of Us. Vediamo i commenti della community e molti di voi chiedono a gran voce il multiplayer e desiderano degli aggiornamenti. Per ora vi posso dire che stiamo amando quello che è in produzione al momento e vogliamo avere tutto il tempo di costruire un ambizioso progetto che vi riveleremo quando saremo pronti.



Inoltre, in seguito a questo messaggio, Snyder ha anche linkato un Tweet risalente al 2019 (che troverete di seguito), in cui veniva affermato che The Last of Us Part II non sarebbe stato dotato di multiplayer online. Nel Tweet, inoltre, veniva rimarcata l’eventualità di un titolo multiplayer standalone, un po’ come è successo per Ghost of Tsushima Legends: