Pokemon Unite: l’ultima patch risolve i bug di Crustle e Lucario

È stato rilasciato un altro aggiornamento per Pokemon Unite, questa volta correggendo i bug relativi a due protagonisti del gioco. I due Pokemon in questione sono Crustle e Lucario. I problemi che vedevano la forza di Crustle aumentare involontariamente e l’Extreme Speed ​​di Lucario fare più danni del previsto in determinate condizioni sono stati risolti. L’aggiornamento segue la ver.1.2. Ricordiamo che Pokemon Unite ha superato i nove milioni di download. Questo numero rappresenta tutte le applicazioni scaricate tramite l’eShop di Switch dal lancio. Per festeggiare, tutti i giocatori riceveranno 2.000 biglietti Aeos: questo sarà reso disponibile a partire dal 29 settembre.

Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE sarà un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato. Pokemon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokemon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire.

Pokemon Unite è disponibile suNintendo Switch, mentre arriverà su dispositivi mobile (iOS e Android) dal 22 settembre.

Attention, Trainers! The following issues have been fixed:

・Crustle may gain an unintended strength boost in certain circumstances

・Lucario's Extreme Speed attack may deal more damage than intended in certain circumstances

Thank you for your patience while these were resolved.

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 27, 2021