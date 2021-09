Genshin Impact: trapelati i personaggi del banner di Thoma, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. I vari rumors non accennano a fermarsi e di recente sono state pubblicate notizie molto interessanti sul banner di Thoma.

Secondo l’utente di Twitter Save Your Primos, potremmo ottenere alcuni personaggi interessanti nei banner della versione 2.2. In primo luogo, il leak menziona che Thoma potrebbe non far parte del primo banner. Questo è un po’ sorprendente dato che sarà il nuovo personaggio in arrivo nel gioco. Inoltre, il banner di Thoma includerà Hu Tao come personaggio a 5 stelle. Questo è in linea con quanto trapelato in precedenza, quindi possiamo considerarlo abbastanza affidabile in quanto è stato confermato più volte. Ci sono anche alcune informazioni sul primo banner di 2.2 che affermano che conterrà Childe. Childe è stato uno dei personaggi di replica più ricercati nel gioco.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. La miHoYo ha inoltre pubblicato sul sito You Tube ufficiale, gli spot televisivi per il primo anniversario del gioco. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.