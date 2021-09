Marvel’s Guardian of the Galaxy: il nuovo video è incentrato sul combattimento

Eidos Montréal ha pubblicato un nuovo video narrato dal Senior Gameplay Director Patrick Fortier e ricco di approfondimenti su Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nella clip video, Fortier spiega come sfruttare efficacemente le varie abilità dei Guardiani in combattimento. Le personalità distinte dei Guardiani giocano un ruolo fondamentale anche durante i combattimenti, con abilità e specialità uniche che i giocatori dovranno imparare a sfruttare alla perfezione, impiegando le tattiche e le strategie più appropriate, se vogliono sperare di sopravvivere ai tantissimi nemici che incontreranno vagando per il cosmo.

Rocket è lo specialista in esplosioni multi-target del gruppo, Groot funge da difensore e guaritore, Drax è una palla da demolizione ambulante, Gamora infligge danni terrificanti a bersagli singoli e Star-Lord, ovviamente, è il loro “cosiddetto” leader versatile. Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.