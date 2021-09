L’Oktorberfest sta per arrivare su Call of Duty

Activision ha recentemente annunciato una ghiotta sorpresa per tutti i giocatori di Call of Duty Mobile, Cold War e Warzone. Infatti, il noto publisher ha reso noto che L’Oktorberfest, la festività che si tiene una volta ogni anno in Germania sta per arrivare anche nei titoli appena citati del noto franchise. Dalla Skin Operatore “Lederhosen” per Beck a due armi Blueprint con il nuovo effetto Birra Tracer Fire, questo Bundle renderà unica la tua prossima partita Multiplayer, Zombies, o Warzone.

Inoltre, per la prima volta in un Bundle, puoi guadagnare COD Points completando specifiche sfide legate a questo pacchetto. Ecco gli oggetti presenti nel Bundle:

“Lederhosen” Beck Skin Operatore



“Kölsh” Beer Tracer Assault Rifle progetto

“Hefeweizen” SMG progetto

“Keg Tap” Ballistic Coltello

“Prost!” Animated Carta identificativa

“Tankard” Charm

“Zum Wohl!” Emblema

“Happy Hour” Orologio

L’Oktoberfest è arrivato anche in COD Mobile e si presenta sia nel primo sorteggio fortunato della Stagione 8: 2° anniversario, sia in un evento celebrativo in-game!

L’Oktoberfest Lucky Draw viene fornito con un’arma leggendaria unica e dal design suggestivo, la R9-0 – Hopper. Inoltre, come parte di questo evento, ti aggiudicherai la nuova variante operatore Artery – Maiden of Death e molti altri oggetti.