Streets of Rage 4: disponibile la Anniversary Edition

Lizardcube, Dotemu e Merge Games hanno annunciato nelle ultime ore che da oggi è disponibile la Streets of Rage 4 Anniversary Edtion in formato fisico su PlayStation 4 e Nintendo Switch: questa edizione contiene il gioco base, il DLC Mr. X Nightmare e tutti gli aggiornamenti attuali inclusi direttamente nel disco/cartuccia.

Il DLC Mr. X Nightmare porta tre nuovi personaggi giocabili, una speciale modalità di gioco Survival e la personalizzazione del personaggio, così da poter costruire il proprio stile di combattimento con nuove mosse.

Si può giocare nei panni dell’agente Estel Aguirre, uno dei tre combattenti inclusi in Mr. X Nightmare, che esce dal servizio per unire le forze con gli eroi di Streets of Rage 4 per la prima volta. Precedentemente apparso nel gioco come un nemico in una boss fight, i proiettili e i calci rotanti di Estel infliggono gravi danni a chiunque si mette sulla sua strada.

Mr. X Nightmare include una nuova musica originale di Tee Lopes, compositore e arrangiatore che ha precedente lavorato in Sonic Mania, League of Legends e Monster Boy and the Cursed Kingdom tra gli altri.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione, che mostra nel finale anche le versioni in scatola di questa edizione da anniversario.