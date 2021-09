Chocobo GP: ecco alcuni dettagli del racing game

potrai provare varie modalità, come la Storia o la Gara personalizzata. Potrai anche divertirti nelle gare di sopravvivenza a eliminazione diretta, che supporta fino a 64 giocatori. Alcune modalità avranno anche il multiplayer locale o online.

Magilite magica:

se raccogli la magilite dentro le magicuova sparse per le varie piste, potrai ottenere delle magie, come Ignis e Aero, da usare contro gli altri piloti per ottenere un vantaggio e arrivare a tutto gas verso il traguardo.