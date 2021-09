Hot Wheels Unleashed: un nuovo trailer senza freni!

Hot Wheels Unleashed è il nuovo titolo creato da Milestone, talentuoso team italiano specializzato in titoli corsistici. Il gioco è un trasporto videoludico dei modellini prodotti famosa Mattel, azienda specializzata in giochi per l’infanzia.

Il titolo si mostra a noi in un trailer mozzafiato !

Il gioco è un arcade di guida estremamente curato e frenetico.

Noi di GamesVillage abbiamo prima avuto il piacere di provarlo in anteprima durante lo sviluppo, e già da li abbiamo capito che era un titolo degno di nota.

Fino a oggi che ne abbiamo avuto conferma, il titolo è estremamente interessante grazie a una trama principale e a un comparto online dedicato dove sarà possibile condividere contenuti. Infatti la condivisione di contenuto è parte integrante dell’esperienza, con la possibilità di caricare online i tracciati personali creati da un potente editor.

Per i più curiosi vi lasciamo qui la nostra recensione.

Il titolo uscirà il 30 Settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Pc sulla piattaforma Steam.

Vi ricordiamo che il titolo può essere pre-ordinato sul sito ufficiale .