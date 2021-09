Classifica italiana: GTA V torna primo

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentacinquesima settimana di questo 2021, dal 13 al 19 settembre. Dopo aver debuttato alla grande la scorsa settimana, con primo e terzo posto in classifica, NBA 2k22 cede lo scettro al titolo più presente in classifica negli ultimi anni, GTA V. Il cestistico 2k è comunque secondo nella versione PS5 e quarto per PS4. Deathloop, uscito il 14 settembre, debutta al terzo posto. Anche per quanto riguarda la classifica PC in testa c’è GTA V, con in terza posizione un altro vendutissimo gioco Rockstar, Red Dead Redemption 2. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 NBA 2K22 PS5

3 DEATHLOOP PS5

4 NBA 2K22 PS4

5 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

6 CYBERPUNK 2077 PS4

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

8 F1 2021 PS4

9 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

10 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS5

CONSOLE

PC

1 GRAND THEFT AUTO V

2 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

3 RED DEAD REDEMPTION 2

4 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

5 BIOSHOCK: THE COLLECTION

6 STELLARIS

7 FOR HONOR

8 EUROPA UNIVERSALIS IV

9 TALES OF ARISE

10 HEARTS OF IRON IV

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail