The Caligula Effect 2: un nuovo trailer ricco di novità

Quest’oggi Nis America ci delizia con un nuovo trailer di The Caligula Effect 2, gioco in via di sviluppo che presto giungerà sui nostri scaffali.

Una virtuadoll di nome Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo paradiso viene scosso fino in fondo quando un idolo virtuale di nome X irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale in uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, gli Obbligato Musicians.

Nel video ci vengono mostrati i nostri compagni del Go-Home :

RYUTO TSUKISHIMA

NIKO KOMAMURA

KOBATO KAZAMATSURI

MARIE AMABUKI

KIRIKO MIYASAKO

SHOTA TSURUMAKI

SASARA AMIKI

GIN NOTO

Loro come noi faranno parte del corpo di resistenza , per impedire a X e i suoi seguaci di controllare le nostre menti.

Ma anche loro hanno ampliato le loro fila con temibili membri pronti a fermarci:

MACHINA

PANDORA

MU-KUN

#QP.

DOKTOR

KUDAN

KRANKE

BLUFFMAN

Preparatevi a sfidare la virtuadoll, Regret e i suoi musicisti Obbligato e fuggi dal falso mondo di Redo.

Il titolo arriverà in America il 19 Ottobre e in Europa il 22 Ottobre su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Nel mentre vi invitiamo a dare uno sguardo al sito ufficiale!