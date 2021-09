Death Stranding Director’s Cut: scovato un nuovo incubo riferito a P.T.?

Death Stranding Director’s Cut per PlayStation 5 include numerosi contenuti non presenti all’interno della versione PlayStation 4, contenuti che vi abbiamo illustrato all’interno della nostra recensione del titolo di Hideo Kojima. In realtà, il gioco contiene ancora un segreto scovato sul forum Reddit e che a quanto pare non sarebbe presente nella sua controparte base.

Il protagonista Sam Porter Bridges, stanco dopo ore di cammino, approfitta della stanza privata per fare uno dei suoi sonnellini ristoratori. In alcune occasioni, Sam sogna le cose più strane e l’ultimo sogno scovato non solo è altamente horror, ma in molti ci vedono un riferimento a P.T.. Nel sogno Sam si accorge che nella sua doccia c’è una strana figura che prima si muove ed emette degli strani lamenti, per poi fuoriuscire dalla doccia svegliando il nostro. Inoltre, questa sequenza propone un filtro e una soundtrack che a quanto pare presenterebbero più di un problema, non dovuto però al gioco. In molti dunque lo considerano come un easter egg riferito a P.T., per altri invece si tratterebbe soltanto di un incubo senza alcun riferimento.

Vi ricordiamo che attualmente Death Stranding Director’s Cut è giocabile soltanto sulla console ammiraglia si Sony Interactive Entertainment. Lo avete comprato?