Kena Bridge of Spirits: arriverà su altre piattaforme?

Kena Bridge of Spirits offre un solido gioco di azione e avventura con una sensibilità di design in stile Zelda e una grafica assolutamente sbalorditiva estetico. Ember Lab ha anche in programma di supportare il gioco con funzionalità e contenuti aggiuntivi per il prossimo futuro, ma con il gioco che è un’esclusiva per console PlayStation (insieme a una versione per PC), dei giocatori non possono ancora giocarci.

In un’intervista con SegmentNext, il co-fondatore dello sviluppatore Ember Lab, Josh Grier, il quale ha ribadito che l’ esclusività PlayStation di Kena: Bridge of Spirits fa parte di un accordo a tempo (lo stesso del lancio di Epic Games Store su PC), e che una volta che il gioco sarà uscito e il team di sviluppo avrà avuto un po’ di tempo per riposare, lo studio esaminerà altre piattaforme. Di seguito la dichiarazione di Josh Grier:

Attualmente siamo concentrati sui nostri lanci per PlayStation ed Epic Games Store, che sono esclusive a tempo. Esamineremo altre versioni della piattaforma dopo il lancio e un periodo di riposo. In questo momento, a pochi giorni dal lancio, è molto difficile pensare ai prossimi passi o alle offerte future. Abbiamo risposto nel miglior modo possibile alle richieste della comunità. Ad esempio, abbiamo appena annunciato un rilascio fisico e l’aggiunta di russo e portoghese brasiliano.



Kena: Bridge of Spirits è un’avventura d’azione basata su trama, ambientata in un mondo affascinante ricco di esplorazioni e combattimenti frenetici.

I giocatori devono trovare e far crescere una squadra di piccoli spiriti amichevoli chiamati Rot, migliorando le loro abilità e scoprendo nuovi modi per manipolare l’ambiente. I Rot sono timidi e surreali nascosti nella foresta, mantengono l’equilibrio trasformando gli organismi morti e in decomposizione.

Kena, una giovane Guida degli Spiriti, è arrivata in un villaggio abbandonato, alla ricerca del sacro santuario di montagna. Si sforzerà di scoprire i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta selvaggia dove sono intrappolati spiriti erranti.

Kena: Bridge of Spirits è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Epic Games.