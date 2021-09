Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà al Tokyo Game Show

La settimana scorsa ha fatto da palcoscenico all’ultimo Nintendo Direct, il quale è stato piuttosto ricco di novità, tra annunci interessanti e conferme rassicuranti. Tra i molteplici annunci avvenuti nella diretta della Grande N, si annovera l’espansione Sunbreak di Monster Hunter: Rise, ovvero un DLC del capitolo della serie di Capcom uscito lo scorso marzo.

Per poter mettere le mani sull’espansione a pagamento, bisognerà aspettare ancora un bel po’ di tempo. L’arrivo di Sunbreak, infatti, è al momento fissato per l’estate del 2022. Data la lontananza rispetto alla finestra di lancio prevista, Capcom avrebbe deciso di dedicare un segmento del Tokyo Game Show 2021 proprio a Monster Hunter: Rise, così da approfondire a dovere Sunbreak.

L’annuncio di questo approfondimento è arrivato dalla software house stessa, la quale ha condiviso un post su Twitter in cui ha affermato quanto segue:

Sintonizzatevi sul Tokyo Game Show 2021 per l’approfondimento su Monster Hunter Rise: Sunbreak, in cui verranno condivise novità aggiuntive sull’espansione!

📅 Sep 30, 2021

