Code Vein: superata la soglia dei 2 milioni di unità vendute

Code Vein di Bandai Namco è stato pubblicato circa due anni fa, più precisamente nel settembre del 2019. Il gioco di ruolo action è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico, soprattutto per quanto riguarda il suo gameplay, che risulta un’ibridazione tra le meccaniche hack and slash e i souls-like di FromSoftware (è presente la stamina e le schivate, le quali dovranno essere utilizzate con estrema precisione).

Dopo aver venduto circa un milione di copie a circa sei mesi dalla sua uscita (a febbraio 2020), oggi sappiamo che Code Vein è riuscito a totalizzare oltre i due milioni di unità vendute, sia in formato fisico che digitali, tramite gli store online. Il successo, come già accennato in precedenza, è sicuramente il risultato delle meccaniche di gameplay che vi sono state implementate al suo interno, così come il fascino dello stile grafico ispirato agli anime, ma non solo.

Oltre a ciò, è anche degna di nota la trama, la quale prende vita all’interno di un contesto post-apocalittico, di cui è protagonista un Revenant che soffre di amnesia e che ha preso il controllo di una società al limite del collasso più totale. Insieme al Revenant, si potrà fare la conoscenza di Io, una ragazza misteriosa che dovrà fare in modo di sopravvivere per poter risalire alle sue origini e riscoprire il suo passato tormentato.

L’annuncio del traguardo dell’opera di Bandai Namco è avvenuto tramite la pagina ufficiale di Twitter del titolo, nella quale si afferma quanto segue:

Grazie a tutti, stiamo festeggiando il secondo anniversario dall’uscita di Code Vein. Vogliamo anche farvi sapere che tra le spedizioni internazionali e le vendite sugli store digitali, abbiamo superato la soglia dei due milioni di unità vendute! Grazie per il vostro continuo supporto.

Ricordiamo a tutti che il JRPG è attualmente disponibile per i videogiocatori su Xbox One, PlayStation 4 e PC.