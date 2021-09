Cyberpunk 2077: il director delle quest chiede dei consigli ai giocatori

Il caso Cyberpunk 2077 sarà sicuramente uno di quelli che verranno ricordati nella storia del settore videoludico, sia nel “bene”, che soprattutto nel male. CD Project RED, infatti, ha commesso alcuni scivoloni, in particolar modo riconducibili alla gestione del lancio di quello che doveva essere il miglior titolo della generazione scorsa.

Dopo mille peripezie e aggiornamenti, attualmente la software house polacca sta lavorando alla prima grossa espansione, alla quale stanno lavorando circa 160 dipendenti di CD Project, i quali vogliono a tutti i costi capire in quale direzione indirizzare Cyberpunk 2077 per soddisfare il pubblico di videogiocatori e, per questo, hanno chiesto l’aiuto dei fan.

In particolare, il director delle quest (e quindi il designer delle missioni da intraprendere durante la campagna), ovvero Pawel Saskohas ha deciso di tastare il terreno e assecondare le richieste del pubblico pagante. Egli, infatti, avrebbe condiviso un post su Twitter in cui richiede alla persone di inviare a CD Project RED dei feedback inerenti a tutto ciò che concerne le missioni e la loro struttura e complessità.

Saskohas si chiede, giustamente, quali aspetti delle quest (principali e secondarie) debbano essere migliorati dal punto di vista qualitativo. Una richiesta, quella proposta tramite Twitter, che potrebbe davvero aiutare Cyberpunk a risollevarsi dal polverone mediatico a cui si è sottoposto nell’ultimo anno a causa della sua componente tecnica scadente, soprattutto su console.

Currently working on a retrospective look at #Cyberpunk2077 quests for my team: going to analyze the reception of our players — the goal is to improve, identify what worked well, what didn't, and why.

Could you help? Write what #Cyberpunk2077 Quest has really stayed with you?🤔 pic.twitter.com/a7hspB77ki

— Paweł Sasko (@PaweSasko) September 25, 2021